Galatasaray'dan Paredes hamlesi: Icardi devreye girecek

Paredes ile Icardi PSG'de birlikte forma giydi
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Leandro Paredes için temasları devam ediyor.
PSG ile anlaşma sağlandı
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Paredes'in bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain ile 6 milyon euroya anlaşmış durumda. 29 yaşındaki futbolcuya ise 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme önerildi.
Icardi devreye giriyor
Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı kulübe yanıt vermemesi ve daha iyi teklifler için beklemede kalması üzerine Mauro Icardi'nin devreye girdiği ve vatandaşını Galatasaray'da birlikte forma giymek için ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.
Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha oyuncusu, Serie A'da 25 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Paredes'in PSG ile sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek.