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Spor

Galatasaray'dan Paredes hamlesi: Icardi devreye girecek

Galatasaray'ın görüşmeleri sürdürdüğü ancak bir türlü ikna edemediği Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in transferi için vatandaşı Mauro Icardi'nin devreye girdiği ileri sürüldü.

18:50 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Paredes ile Icardi PSG'de birlikte forma giydi

Paredes ile Icardi PSG'de birlikte forma giydi

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Leandro Paredes için temasları devam ediyor.


PSG ile anlaşma sağlandı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Paredes'in bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain ile 6 milyon euroya anlaşmış durumda. 29 yaşındaki futbolcuya ise 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme önerildi.


Icardi devreye giriyor

Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı kulübe yanıt vermemesi ve daha iyi teklifler için beklemede kalması üzerine Mauro Icardi'nin devreye girdiği ve vatandaşını Galatasaray'da birlikte forma giymek için ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.


Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha oyuncusu, Serie A'da 25 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Paredes'in PSG ile sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek.


Galatasaray Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı
Galatasaray Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi. Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.


#Icardi
#Leandro Paredes
#Galatasaray
#Transfer
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