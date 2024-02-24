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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının son dakikalarına damga vuran penaltı pozisyonuna tepki göstermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamayla TFF'yi istifaya çağırdı.

23:45 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:46 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçınıın son dakikalarına damga vuran penaltı pozisyonunun ardından Galatasaray tepki göstermeye devam ediyor.


Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.


Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Her türlü tehdide boyun eğen,


Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan,


Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan,


Yapılan bütün adaletsizliklerei popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen,


Hiçbir konuda dirayet göstereyemeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/almadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren,


Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz"







#Galatasaray
#TFF
#​​​​​​​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
#Trendyol Süper Lig
6 dakika önce
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