Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçınıın son dakikalarına damga vuran penaltı pozisyonunun ardından Galatasaray tepki göstermeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
"Her türlü tehdide boyun eğen,
Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan,
Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan,
Yapılan bütün adaletsizliklerei popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen,
Hiçbir konuda dirayet göstereyemeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/almadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren,
Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz"