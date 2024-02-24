Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan,