TFF, Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı.
Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce almış olduğu karara göre, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te KSU Stadyumu'nda oynanacak.