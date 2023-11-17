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Spor

Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

16:17 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:03 - 17/11/2023 Cuma
DHA
TFF, Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı.

TFF, Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı.

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.


Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce almış olduğu karara göre, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te KSU Stadyumu'nda oynanacak.


Karşılaşmanın oynanacağı stadyum.






#Galatasaray
#Süper Kupa
#Suudi Arabistan
#TFF
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