Galatasaray'da Zaha'nın ilk 11'de forma giymediği ilk 6 haftada sol kanatta oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sürede 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. 7. haftada oynamaya başlayan Zaha'nın sol kanada geçmesiyle mevkisini kaybeden Kerem, Fildişi Sahilli oyuncu ile ilk 11'de çıktığı ikinci 6 maçlık periyotta ise suskun kaldı.