Galatasaray’ın borcu açıklandı: 2 milyar 123 milyon TL

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeler ve mali konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün 5 tane ana geliri olduğunu belirten Kançal, "Pandemiyle birlikte yayın gelirlerimizde aksamalar oldu. İsim, reklam ve sponsorlukta da sıkıntılarımız var. Mevcut sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. UEFA gelirimiz var. Bu sene katılamadı ama bir önceki sene UEFA kupalarına katıldığımızdan dolayı UEFA gelirlerine hak kazanmamıza rağmen UEFA bize hak kazandığımız gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeceğini belirten mektup yazdı. Bize özel değil, tüm kupalara katılma hakkı kazanmış kulüplere bu zararını pay ederek dağıttı. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Pandeminin spor camiasına verdiği zararı anlamanız açısından bu bilgiyi paylaştım" diye konuştu.

"Bu yapılandırma bir mecburiyet"

Bankalar Birliği ile yapılacak olan ikinci yapılandırma ile ilgili eleştirilere cevap veren Kaan Kançal, "Mayıs 2019’da Sportif AŞ’nin kısa vadeli borçları 620 milyon TL civarındaydı. Bunları bizim ödememiz mümkün değildi. Yapılandırmaya gittik ve 320 milyon TL’ye indirdik. Florya’nın geri alınması, vadesi geçmiş borçları kapatabilmek için aldığımız ilave 250 milyon TL ve derneğin üzerinden finansal borçların 107 milyon TL düzenlememiz neticesinde Sportif AŞ’nin finansal borçları 899 milyon TL’den 1 milyar 414 milyon TL’ye yükseldi. Birinci yapılandırmada 1 milyar 346 milyon TL’sini yapılandırdık. Bu yapılandırma sayesinde bilançolarımızda pozitif etkisini gördük. Bu yapılandırma olmasaydı çok daha büyük zarar maruz kalacağımızı söyleyebilirim. Bu yapılandırma olmasaydı çok fazla kur farkı zararına maruz kalacaktık. Burada biz bu yapılandırma ile ilgili görüşmeler bankalarla devam ediyor. Teknik detayına girmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum, müzakereler hala devam ediyor. Ana hatları ile 2 3 yıl olan yapılandırmamız 2 7 yıl toplam 9 yıl üzerinden çalışma yapılıyor. Bu yapılandırmada kulübümüz üzerine komple teorisi yapılıyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyor. Birinci yapılandırma öncede ipoteklerimiz, teminatlarımız mevcuttu. Bizden öncede verilmişti bunlar. Birinci yapılandırma aralık 2019’da imzalandıktan sonra pandemi yaşadık. Birinci yapılandırmaya ait olan mayıs ve kasım ana para ödemesiz olan dönemdeki faizlerimizi ödeyemedik. Plana uyamadık. Pandeminden dolayı, gelirlerimizin düşmesinden dolayı. Dolayısıyla niyet kötüyse ikinci yapılandırmayı yapmaya ne gerek var. Zaten birinci yapılandırmada vecibelerimizi yerine getiremedik. Birinci yapılandırma öncesinde vecibelerimizi yerine getiremedik. Bizim yapısal reformlarımızı sürdürebilmemiz için bu eksi giden nakit akışımızı çevirebilir bir haline getirebilmemiz için bu yapılandırma bir mecburiyet. Galatasaray yönetim kurulunun da çarkları döndürmek, işletmeyi sürdürebilmek bir görevi de var. Birçok şirket gelirlerin plansız düşmesinden dolayı bankalarla anlaşmaya gitti. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda görüyorum. Bu programı doğru uygulayabilirsek, Galatasaray borcunu adım adım zaman içinde düşürecektir" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Brezilyalı stoper Marcao 1 maç ceza alırken, bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;Göztepe - Maç oynandıTrabzonspor (D)AntalyasporKonyaspor (D)GençlerbirliğiNeler yaşanmıştı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilmişti.Mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyulmuştu. Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki göstermişti.Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydıGalatasaray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'den maçın hakemine tepki: "Git anlat akşam 'Fatih hocayı attım' diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin" #FKGvGS https://t.co/GDhrfDDFKe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

"9. ay sonundaki toplam borç 2 milyar 123 milyon TL"

Galatasaray’ın borcunu da açıklayan Kançal, "Galatasaray Spor Kulübü’nün bağımsız denetimden geçmiş 9 aylık net borcu 1 milyar 462 milyon TL’dir. Bu net borç, konsolide finansal borcumuzdan kasamızdaki paramızın düşmüş halidir. Bunun üzerine 398 milyon TL finansal borç benzeri kalem dediğim kalem ekliyoruz. Bu finansal borç değil. İşletme sermayesinde açığından dolayı uzun bir süre ödeyemediğimiz piyasa tarafından fonlanan borcumuzu artık bir finansal borç olarak algılanıp, bunu da bu kaleme eklememizden kaynaklanan bir kalem. Toplam konsolide borcumuz 1 milyar 860 milyon TL. Net işletme sermaye kalemimiz var. Bu da 263 milyon TL ekside. Burada dönen varlıklarımız var. Galatasaray Spor Kulübü’nün 9. ay sonundaki toplam borcu, finansal piyasanın fonladığı, 2 milyar 123 milyon TL. Bugün kepengi kapattık bizim finansal borçlarımız 1 milyar 860 milyon TL, piyasa borçlarımız 263 milyon TL. Toplamı 2 milyar 123 milyon TL" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku: Kadroya alınmadı Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.Diagne kadroda yokGalatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.Falcao döndüÖte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi.Trabzonspor maçı kadrosuGalatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.Trabzonspor maçı kamp kadromuz #TSvGS 🔗 https://t.co/OIbOxCkMxI pic.twitter.com/fEGYTXjFxs— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 25, 2020 Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi



