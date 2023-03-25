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Spor

Galatasaray'ın borcu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

14:15 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Dursun Özbek genel kurulda konuşma yaptı.

Dursun Özbek genel kurulda konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü'nün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.


Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi.


Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.









#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Galatasaray Genel Kurulu
17 dakika önce
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