Spor Galatasarayın Domenec Torrentten önce görüştüğü hoca ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Domenec Torrent'ten önce görüştüğü hoca ortaya çıktı

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında kısa süre içerisinde Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'ın, daha önce Andriy Shevchenko'ya teklif yaptığı fakat o sırada Genoa'da çalışan Ukraynalı hocanın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Domenec Torrentten önce görüştüğü hoca ortaya çıktı: Andriy Shevchenko
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Fatih Terim'den sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'ın, İspanyol teknik adam öncesinde, Ukraynalı hoca Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.

Andriy Shevchenko Galatasaray'ı reddetti

Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Galatasaray, Andriy Shevchenko Genoa'dan ayrılmadan kendisine teklif götürdü. Fakat Ukraynalı hoca o sırada İtalyan ekibinde çalıştığı için bu teklifi reddetti.

  • Ardından Domenc Torrent ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım İspanyol teknik adamla anlaşma sağladı. 11 Ocak tarihinde Galatasaray'ın resmi hocası belli olurken, Shevchenko ise 15 Ocak'ta Genoa'dan ayrıldı.

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