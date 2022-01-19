Galatasaray'ın Domenec Torrent'ten önce görüştüğü hoca ortaya çıktı

Fatih Terim'den sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'ın, İspanyol teknik adam öncesinde, Ukraynalı hoca Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.
Andriy Shevchenko Galatasaray'ı reddetti
Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Galatasaray, Andriy Shevchenko Genoa'dan ayrılmadan kendisine teklif götürdü. Fakat Ukraynalı hoca o sırada İtalyan ekibinde çalıştığı için bu teklifi reddetti.
- Ardından Domenc Torrent ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım İspanyol teknik adamla anlaşma sağladı. 11 Ocak tarihinde Galatasaray'ın resmi hocası belli olurken, Shevchenko ise 15 Ocak'ta Genoa'dan ayrıldı.
Teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/gtEI1VynT9
Teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/gtEI1VynT9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 1, 2021