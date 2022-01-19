Galatasaray'ın Domenec Torrent'ten önce görüştüğü hoca ortaya çıktı

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Sözcü Kalın duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" dedi.