Galatasaray'ın eski yıldızı Liverpool'u yıktı

Ligin 27. hafta karşılaşmasında, son dönemde üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından uzaklaşan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı Anfield Stadı'nda konuk etti.
Fulham, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'nın 45. dakikada attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Celui là il est pour la Lemsfamily
Ma femme et mes enfants
Je vous aimes tous ❤️ #FFC #TonicLikeLeminade #PremierLeague pic.twitter.com/g3kfKySgNt
Celui là il est pour la Lemsfamily
Ozan Kabak kadroda yok
Son şampiyon Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle takımının maç kadrosunda yer almadı.
- Bu sonuçla Liverpool, evinde art arda oynadığı 6'ncı maçtan da puan alamadı. 43 puanda kalan Liverpool, gelecek sezon Avrupa arenasında mücadele etme şansını da tehlikeye soktu. Fulham ise puanını 26'ya çıkartarak ligde kalma umudunu sürdürdü.