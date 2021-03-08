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Galatasaray'ın eski yıldızı Liverpool'u yıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sahasında ağırladığı Fulham'a 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti.

Haber Merkezi AA
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Ligin 27. hafta karşılaşmasında, son dönemde üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından uzaklaşan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı Anfield Stadı'nda konuk etti.

Fulham, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'nın 45. dakikada attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Ozan Kabak kadroda yok

Son şampiyon Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle takımının maç kadrosunda yer almadı.

  • Bu sonuçla Liverpool, evinde art arda oynadığı 6'ncı maçtan da puan alamadı. 43 puanda kalan Liverpool, gelecek sezon Avrupa arenasında mücadele etme şansını da tehlikeye soktu. Fulham ise puanını 26'ya çıkartarak ligde kalma umudunu sürdürdü.

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