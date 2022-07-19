Galatasaray'ın forvet operasyonu

Portekiz’in Benfica ekibinden Haris Seferovic’le 1 yıllığına kiralık olarak anlaşan Galatasaray’ın forvet hattına takviye yapmayı sürdüreceği öğrenildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Portekiz’e giderken, İsviçreli golcü sağlık kontrolünden geçerken, bizzat yerinde son durumunu takip edecek. Sarı-kırmızlı yönetim, Mısır ekibi Zamalek’ten bonservisini aldığı Mustafa Muhammed için Fransız kulüpleri Toulouse ve Nantes’in ilgisini nakit paraya çevirmek isterken, Bafetimbi Gomis ile de yolları ayırmayı planlıyor.

Galatasaray 2 forvet daha almak istiyor

Yönetim, iki isimle yolları ayırdıktan sonra kadrosunu iki futbolcuyla daha takviye etmek istiyor. Listedeki isimlerden birinin geçtiğimiz sezonu Anderlecht’te kiralık tamamlayan ve bonservisi Fiorentina’da bulunan Christian Kouame olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki forvetin durumunu İtalyan ekibine sorduğu öğrenildi.

REKLAM

Umut ve Güven görüşmesi

Galatasaray’ın, daha önce de gündemine gelen Umut Bozok için de temaslarını hızlandırması bekleniyor. Hem milli oyuncu ile yıllık ücret konusunda hem de bonservisini elinde tutan Fransız ekibi Lorient ile fiyat konusunda masaya oturulması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte forvet takviyesi için gündeme gelen son isimlerden birinin de Beşiktaş ile sözleşmesi biten Güven Yalçın olduğu ifade edildi.

SPOR Galatasaray'da transferler art arda geliyor: 3 yabancı ismin imzası an meselesi