Galatasaray'ın gözü zirvede

Son iki sezonda iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, bu sezon da yarıştığı her kulvarda zirveye oynuyor. Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk alan san-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı toplam 10 maçta topladığı 28 puanla yine liderlik koltuğunda oturuyor. Avrupa'da da üst düzey bir performans sergileyen Galatasaray, bu kulvarda da ilk sıraya yükselmenin planlarını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer alıyor. Avrupa'da lig aşamasının 4. haftasında Tottenham'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, İngiliz rakibini yenerek zirveye çıkmanın planlarını yapıyor.