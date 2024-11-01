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Galatasaray'ın gözü zirvede

Galatasaray'ın gözü zirvede

09:301/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.
Galatasaray Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkmanın planlarını yapıyor. 7 Kasım'daki Tottenham maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini devirerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Son iki sezonda iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, bu sezon da yarıştığı her kulvarda zirveye oynuyor. Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk alan san-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı toplam 10 maçta topladığı 28 puanla yine liderlik koltuğunda oturuyor. Avrupa'da da üst düzey bir performans sergileyen Galatasaray, bu kulvarda da ilk sıraya yükselmenin planlarını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer alıyor. Avrupa'da lig aşamasının 4. haftasında Tottenham'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, İngiliz rakibini yenerek zirveye çıkmanın planlarını yapıyor.




Tottenham'da sakatlar çok

UEFA Avrupa Ligi'nin favori takımları arasında yer alan ve çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham, Galatasaray maçı öncesinde sakatlık problemleriyle uğraşıyor. Heung-Min Son ve Diop Spence'in sakatlıkları bulunan İngiliz ekibinin, Manchester City ile oynadığı maçta 3 oyuncusu daha sakatlandı. Timo Werner ve Romero'nun sakatlıklarının ciddi olmadığı öğrenilirken; Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.


Ligde bu hafta BAY geçecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, önümüzdeki hafta 7 Kasım'da oynanacak maça kadar rakibi detaylı şekilde analiz ederek oyun planını hazırlama peşinde.





#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Tottenham Hotspur

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