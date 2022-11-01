Spor Aslanda yeni hedef Raskin
FUTBOL FUTBOL

Aslan'da yeni hedef Raskin

Kadrosunu uzun vadeli takviye etmenin planlarını yapan Galatasaray, Belçika’nın Standard Liege takımında oynayan Nicolas Raskin’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla devre arası ön protokol, sezon sonu ise sözleşme imzalamayı planlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın gündemindeki Nicolas Raskin nasıl bir futbolcu, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
Raskin'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Sezon başında kadrosunu 13 oyuncuyla kuvvetlendiren Galatasaray, diğer transfer dönemleri için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre sarı-kırmızılı takım, Standard Liege’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin’i gündemine aldı. Gelecek vadeden genç oyuncu için sıkı bir takip yapıldığı ve girişimlerin başladığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç oyuncu, henüz sözleşmesini uzatmadı. Galatasaray, ara transfer döneminde ön protokol yaparak yaz transfer döneminde Raskin’i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Standard Liege ise yıldızı parlayan isimle yeni sözleşme yapmak ve Avrupa’nın büyük liglerine satmak istiyor.

Çok yönlü bir oyuncu

Raskin’in kısa bir süre sonra Belçika A Milli Takımı’na çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç futbolcu, 2019-20’den bu yana Standard Liege’in A Takımı ile maçlara çıkıyor. Bu sezon Standard Liege formasıyla 15 maça çıkan Raskin, 1 gol ve 4 asistle oynuyor. Belçikalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Yıldız futbolcu bu sezon 9 maçta merkez orta saha 6 maçta ise ön libero olarak görev yaptı.

Raskin’in nasıl futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video:


Galatasaray'da Rashica harekatı
SPOR
Galatasaray'da Rashica harekatı
Derbi terapisi

Derbi terapisi

​Şenol Güneş üç oyuncuyla özel görüştü.
Enes Ünaldan şık gol

Enes Ünal'dan
şık gol

Takımının galibiyet hasretine son verdi.
Başakşehir zirveye koşuyor

Başakşehir zirveye koşuyor

​İstanbul temsilcisi, Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

​Antalyaspor, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'da ayrılık.
'Ayağa kalk!'

'Ayağa kalk!'

Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya yaptığı hareket olay oldu.
'Böyle oynarsa <br>yedek kalır'

'Böyle oynarsa
yedek kalır'

Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcunun performansını eleştirdi.
Beklentileri <br>yine karşılayamadı

Beklentileri
yine karşılayamadı

​Fenerbahçe'de teknik heyet, kiralık giden oyuncuları yakından takip ediyor.
3 maç ceza

3 maç ceza

​Trabzonspor, UEFA'ya itiraz etti.
'Hoca biliyor'

'Hoca biliyor'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus ve Arda Güler itirafı.
Temsilci gönderildi

Temsilci gönderildi

​Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde
Görüşmeler başlıyor

Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da Milot Rashica harekatı.
'Çok babacan'

'Çok babacan'

Altay Bayındır'dan Jorge Jesus yorumu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.