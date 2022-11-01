Aslan'da yeni hedef Raskin

Sezon başında kadrosunu 13 oyuncuyla kuvvetlendiren Galatasaray, diğer transfer dönemleri için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre sarı-kırmızılı takım, Standard Liege’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin’i gündemine aldı. Gelecek vadeden genç oyuncu için sıkı bir takip yapıldığı ve girişimlerin başladığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç oyuncu, henüz sözleşmesini uzatmadı. Galatasaray, ara transfer döneminde ön protokol yaparak yaz transfer döneminde Raskin’i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Standard Liege ise yıldızı parlayan isimle yeni sözleşme yapmak ve Avrupa’nın büyük liglerine satmak istiyor.

Çok yönlü bir oyuncu

Raskin’in kısa bir süre sonra Belçika A Milli Takımı’na çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç futbolcu, 2019-20’den bu yana Standard Liege’in A Takımı ile maçlara çıkıyor. Bu sezon Standard Liege formasıyla 15 maça çıkan Raskin, 1 gol ve 4 asistle oynuyor. Belçikalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Yıldız futbolcu bu sezon 9 maçta merkez orta saha 6 maçta ise ön libero olarak görev yaptı.

REKLAM

Raskin’in nasıl futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video: