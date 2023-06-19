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Spor

Galatasaray'ın ilk yabancı transferi Paraguay'dan gelebilir

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Galatasaray, Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen Diego Gomez'i transfer etmek istiyor. 20 yaşındaki futbolcu, ülke basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

22:16 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diego Gomez - Libertad

Diego Gomez - Libertad

Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, scout ekibinin listesinde olan ve uzun süredir izlenen Diego Gomez için teklifini yaptı. 20 yaşındaki oyuncu, ülkesi basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Öğleden sonra temsilcimle bir görüşmem var. Teklifin uygun olup olmadığına bakacağız. Benimle ilgilenen kulüp Galatasaray. Menajerimle görüştükten sonra Libertad kulübüyle durum değerlendirmesi yapacağız"

İngiliz ekibi Brighton'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen oyuncu için kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Gomez, Paraguay'ın gelecek dönemdeki yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Paraguay A Milli Takım kadrosunda da iki kez forma giyme şansı buldu.



#Galatasaray
#Diego Gomez
#Libertad
1 saat önce
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