Galatasaray'ın kalesi düştü

Süper Lig'de 30. haftaya 28 maçta 22 galibiyet, 3'er de beraberlik ve yenilgiyle giren Galatasaray, attığı 64 golle ligin en golcü ikinci takımı konumundayken kalesinde 20 gole izin vererek en iyi savunma yapan takımıydı. Bu haftaya kadar maç başına 0,7 gol yiyen sarı-kırmızılı takım, son 2 maçta ise bu savunma performansını sürdüremedi.





31. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, 32. haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenildi. İyi savunması ve kalecisi Fernando Muslera'nın başarılı performansıyla şampiyonluk yarışında öne çıkan Cimbom, son 2 karşılaşmada 6 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda biri doğrudan rakibi olmak üzere 2 takıma 5 puan kaybetti.





Puan farkı 3'e düştü

Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ve ardından gelen Beşiktaş ile puan farkının inmesine engel olamadı. Sivas'ta kazanan Fenerbahçe puan farkını 3'e indirirken, derbiden zaferle ayılan Beşiktaş da Galatasaray ile olan farkını ise 5'e düşürdü. Şampiyonluk yarışında ipleri hala elinde tutan sarı-kırmızılılar, son 6 haftalık periyoda 3 puan farkla önde giriyor.





Ligde kalan bölümde ilk olarak Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, sonraki hafta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 35. haftada Sivasspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü ile Ankara'da karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 37. haftada konuk edecek Galatasaray, son haftadaki Hatayspor karşılaşmasını rakibi ligden çekildiği için hükmen kazanacak.















