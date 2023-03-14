|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray'ın Konya mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig’in 26'ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22:02 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü

Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesinde en merak edilen konu Mertens'in durumu. Belçikalı yıldızın kritik deplasmanda forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte cezalı olan Victor Nelsson'un yerine de Kaan Ayhan'ın şans bulması bekleniyor.

25 haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda yer alıyor.



#Galatasaray
#Süper Lig
#Okan Buruk
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray'ın Konya mesaisi devam ediyor
ÖZET | Anadolu Efes-Real Madrid: 90-89
Beyaz Saray: Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi tehlikeli ve pervasızca
Fuat Oktay açıkladı: Deprem bölgesindeki OSB'lerin borçları erteleniyor
Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi
TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.