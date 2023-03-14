Galatasaray'ın Konya mesaisi devam ediyor

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesinde en merak edilen konu Mertens'in durumu. Belçikalı yıldızın kritik deplasmanda forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte cezalı olan Victor Nelsson'un yerine de Kaan Ayhan'ın şans bulması bekleniyor.