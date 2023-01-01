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Spor
Galatasaray'ın lideri Bafetimbi Gomis
Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Bafetimbi Gomis büyük takdir topluyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon birçok maçta takımına puanlar kazandıran Fransız futbolcu, sezon başında prim konusundaki tavrıyla da alkış topladı.
17:13 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bafetimbi Gomis - Galatasaray

Bafetimbi Gomis - Galatasaray

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılılardaki ikinci döneminde de takdir toplamaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların bu sezon oynadığı birçok maçta kritik goller atan ve takımının sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olan Gomis ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.


Sezon başındaki prim sistemine genç oyuncuların da faydalanabilmesi için itiraz eden Fransız yıldız, böylelikle takım ruhunun gelişmesine katkıda bulundu. Sadece oynayanların değil, forma şansı bulamayan genç oyuncuların da primden faydalanabilmesi takım içerisindeki dengesizliği ve ilerleyen günlerde ortaya çıkabilecek sorunları engelledi.


Spor yazarı Mehmet Ayan da TVNET ekranlarında yayınlanan 4x4Futbol programında 'Gomis, Galatasaray'da liderlik yaptı. Prim konusundaki tavrına Muslera da destek verdi' ifadelerini kullandı.


Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıktı. 10 gol atan tecrübeli futbolcu 3 de asist yaptı.

Bafetimbi Gomis performansıyla Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında şimdiden girmeyi başardı.
#Galatasaray
#Gomis
#Süper Lig
2 gün önce
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Galatasaray'ın lideri Bafetimbi Gomis
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