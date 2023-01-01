Galatasaray'ın lideri Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılılardaki ikinci döneminde de takdir toplamaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların bu sezon oynadığı birçok maçta kritik goller atan ve takımının sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olan Gomis ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.





Sezon başındaki prim sistemine genç oyuncuların da faydalanabilmesi için itiraz eden Fransız yıldız, böylelikle takım ruhunun gelişmesine katkıda bulundu. Sadece oynayanların değil, forma şansı bulamayan genç oyuncuların da primden faydalanabilmesi takım içerisindeki dengesizliği ve ilerleyen günlerde ortaya çıkabilecek sorunları engelledi.





Spor yazarı Mehmet Ayan da TVNET ekranlarında yayınlanan 4x4Futbol programında 'Gomis, Galatasaray'da liderlik yaptı. Prim konusundaki tavrına Muslera da destek verdi' ifadelerini kullandı.





Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıktı. 10 gol atan tecrübeli futbolcu 3 de asist yaptı.



