Aslan liderlik aşkına

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında bugün İstanbulspor ile karşılaşacak.
Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle birlikte bugün liderlik için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda puanını 30 yapacak ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçerek zirveye yerleşecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi ile Ross'un yanı sıra sarı kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek. Kupa maçında dinlendirilen isimler Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens ise İstanbulspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
- Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis