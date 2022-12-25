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Aslan liderlik aşkına

Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadeleyi kazanması halinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği devralacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın liderlik ihtimali
Galatasaray'ın maçtaki gol silahı Gomis olacak.

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında bugün İstanbulspor ile karşılaşacak.

Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle birlikte bugün liderlik için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda puanını 30 yapacak ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçerek zirveye yerleşecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi ile Ross'un yanı sıra sarı kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek. Kupa maçında dinlendirilen isimler Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens ise İstanbulspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

  • Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

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