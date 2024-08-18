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Spor

Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan 10-0'lık galibiyet

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası ilk turunda karşılaştığı 5. Lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yendi.

17:45 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Young Boys, play-off turunda Galatasaray'la karşılaşacak.
Young Boys, play-off turunda Galatasaray'la karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası 1. tur maçında 5. Lig takımı Printse-Nendaz'a konuk oldu. Rakibini 10-0 yenen konuk takım kupada ikini tura yükseldi.


Young Boys'un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier attı.


Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

#Young Boys
#Galatasaray
#Printse-Nendaz
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri