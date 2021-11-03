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Galatasaray'ın taraftar talebi reddedildi

Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın taraftar talebi reddedildi
Galatasaray sahasında Moskova'yı konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray zirvede

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

  • TFF'den Galatasaray'a kötü haber
  • Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü, TFF'ye Lokomotiv Moskova maçını statta tam kapasite ile oynamak için başvuru yapmıştı. Fakat TFF, sarı-kırmızılı takımın bu başvurusunu reddetti.

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