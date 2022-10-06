Galatasaray'ın zirve planı

Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını bu yönde yapıyor. Bu haftayı maç yapmadan bay geçecek olan sarı-kırmızılı takım, 10 gün sonra çıkacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem yeni transferlerin uyum sağlaması hem de gol yollarındaki problemlerin çözülmesi için çalışma yürütüyor.

Hedef 5'te 5

Galatasaray’ın hedefinde Dünya Kupası için verilecek araya kadar çıkacağı tüm maçları kazanmak var. Bir ay içerisinde Süper Lig’de 5 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, alacağı 5 galibiyetle zirveye oturmak istiyor.

Galatasaray, bu dönemde sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak ve sadece Kayserispor’la karşılaşacak. Alanyaspor ve Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak Cimbom, İstanbul’da Karagümrük ve Başakşehir’e konuk olacak.

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Kadroda revizyon olacak

Galatasaray, 5’te 5 hedefi için ilk 11’de bazı değişiklikler yapacak.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Kerem ve Yunus’u dinlendirmeyi planlıyor. İki futbolcunun kenara gelmesiyle yabancı sınırına takılmamak amacıyla diğer bölgelerde değişiklikler yapılacak.

Sol bekte Berkan ya da Kazımcan forma şansı bulacak. Bazı maçlarda da Muslera’nın yerine Okan Kocuk kaleyi koruyacak.

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