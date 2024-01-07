Galatasaraylı oyuncunun yeni imajı gündem oldu: Rio Ferdinand benzetmesi

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada dikkat çeken görüntü ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın yeni imajı gündem oldu. Bardakcı'nın saçlarını arkaya doğru ördüğü tarzı futbolseverler tarafından beğeni aldı.

Karşılaşmanın spikeri Gökhan Abdik ise, "Abdülkerim Bardakçı'nın yeni stili, bir dönem dünyanın en iyi stoperi Rio Ferdinand'ı andırıyor" ifadelerini kullandı.