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Spor

Galatasaraylı oyuncunun yeni imajı gündem oldu: Rio Ferdinand benzetmesi

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki yeni imajıyla dikkat çekti. Maçı anlatan spikeri Gökhan Abdik, "Abdülkerim Bardakçı'nın yeni stili, bir dönem dünyanın en iyi stoperi Rio Ferdinand'ı andırıyor" ifadelerini kullandı.

19:24 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:44 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Kadircan Dilli
Fotoğraf: Kadircan Dilli

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada dikkat çeken görüntü ortaya çıktı.


Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın yeni imajı gündem oldu. Bardakcı'nın saçlarını arkaya doğru ördüğü tarzı futbolseverler tarafından beğeni aldı.

Rio Ferdinand'ı andırıyor

Karşılaşmanın spikeri Gökhan Abdik ise, "Abdülkerim Bardakçı'nın yeni stili, bir dönem dünyanın en iyi stoperi Rio Ferdinand'ı andırıyor" ifadelerini kullandı.


29 yaşındaki stoper, bu sezon toplamda 27 maça çıkıp 2 gol atarak başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor.






#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Abdülkerim Bardakcı
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