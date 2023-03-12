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Spor

Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularına isyan etti: Gaddar!

Kasımpaşa forması giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray'a karşı oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Surinamlı futbolcu, Zaniolo'ya önce tekme salladı ve ardından İtalyan yıldızın aşil tendonuna bastı.

12:13 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Donk, Zaniolo'nun formasını çekiştiriyor.

Donk, Zaniolo'nun formasını çekiştiriyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan İtalyan yıldız, ilk maçında fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış oldu.


"Donk, Zaniolo'yu sakatlamaya çalıştı"

Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk'un maç içerisinde Nicolo Zaniolo ile yaşadığı gerginlik dikkati çekti.


Topsuz alanda yaşanan pozisyonda Donk'un, kendisini eliyle iten Zaniolo'ya tekme salladığı ve daha sonra peşinden koşarak İtalyan futbolcunun aşil tendonuna bastığı görüldü.


Galatasaraylı taraftarlar, Zaniolo'ya yaptığı hareketlerin ardından eski oyuncuları Ryan Donk'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Surinamlı futbolcu için "Gaddar" yorumları yapıldı.


"Net kırmızı"

Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren eski hakemler Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban pozisyonda Donk'a kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.


İşte Donk'un Zaniolo'ya yaptığı müdahaleler:

Donk'un Zaniolo'ya tekme atamaya çalıştığı an (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Donk'un Zaniolo'nun aşil tendonuna bastığı an (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Ryan Donk
1 saat önce
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Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularına isyan etti: Gaddar!
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