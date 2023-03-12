Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularına isyan etti: Gaddar!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan İtalyan yıldız, ilk maçında fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış oldu.