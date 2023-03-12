Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularına isyan etti: Gaddar!

Donk, Zaniolo'nun formasını çekiştiriyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan İtalyan yıldız, ilk maçında fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk'un maç içerisinde Nicolo Zaniolo ile yaşadığı gerginlik dikkati çekti.
Topsuz alanda yaşanan pozisyonda Donk'un, kendisini eliyle iten Zaniolo'ya tekme salladığı ve daha sonra peşinden koşarak İtalyan futbolcunun aşil tendonuna bastığı görüldü.
Galatasaraylı taraftarlar, Zaniolo'ya yaptığı hareketlerin ardından eski oyuncuları Ryan Donk'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Surinamlı futbolcu için "Gaddar" yorumları yapıldı.
Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren eski hakemler Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban pozisyonda Donk'a kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.