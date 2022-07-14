Spor Galatasaraylı yıldız toprak sahada futbol oynuyor
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Galatasaraylı yıldız toprak sahada futbol oynuyor

Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeli oyuncusu Luyindama'nın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız toprak sahada futbol oynuyor
Arkadaşlarıyla birlikte toprak sahada futbol oynadı.

Galatasaray kamp kadrosunda yer almayan Christian Luyindama, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi topladı.

Ülkesinde tatilde olan Demokratik Kongolu futbolcu, sosyal medya hesabından toprak sahada arkadaşlarıyla top oynadığı görüntüleri paylaştı.

Luyindama'nın görüntülerini sakatlık riski nedeniyle 'sorumsuzluk' olarak nitelendiren Galatasaraylı taraftarlar, 28 yaşındaki oyuncu için eleştiriler yorumlarda bulundu.

Christian Luyindama, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'da geçirmişti.

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü
SPOR
Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü

Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü tepki çekti
SPOR
Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü tepki çekti


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