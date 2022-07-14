Galatasaraylı yıldız toprak sahada futbol oynuyor

Dünya

Portekiz'de cuma namazına gitmek isteyen kişi işten çıkarıldı

Teleperformance şirketi bünyesinde bir reklam projesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan İbrahim Aybek, öğlen arası mola vaktini Cuma namazına denk getirmek için değişiklik talebinde bulundu. Şirket yetkilileri durumu "Ya cumayı ya bu şirketi bırakacaksın. Birini seç" diyerek mobbing uygulamayı tercih etti. Yaşanan olay sonrası sözleşmesi feshedilen İbrahim Aybek, Teleperformance şirketine dava açmayı düşündüğünü söyledi.