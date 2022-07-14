Galatasaraylı yıldız toprak sahada futbol oynuyor

Galatasaray kamp kadrosunda yer almayan Christian Luyindama, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi topladı.
Ülkesinde tatilde olan Demokratik Kongolu futbolcu, sosyal medya hesabından toprak sahada arkadaşlarıyla top oynadığı görüntüleri paylaştı.
Luyindama'nın görüntülerini sakatlık riski nedeniyle 'sorumsuzluk' olarak nitelendiren Galatasaraylı taraftarlar, 28 yaşındaki oyuncu için eleştiriler yorumlarda bulundu.
Christian Luyindama, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'da geçirmişti.
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.