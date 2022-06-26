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Gareth Bale kariyerine ABD'de devam edecek

Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan dünya ünlü Galli futbolcu Gareth Bale, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles ile anlaştığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Gareth Bale kariyerine ABDde devam edecek
Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.

İspanya temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Gareth Bale'ın yeni adresi belli oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Los Angeles formasıyla video paylaşan Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles" ifadelerini kullandı. Los Angeles ise kendi sosyal medya hesabından bu videoyu paylaştı.

100 milyon euroya transfer olmuştu

Galler Milli Takımı'nda 105 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

  • Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı. Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.
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