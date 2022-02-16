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Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Gareth Bale, sezon sonu itibarıyla takımından ayrılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gareth Bale Real Madridden ayrılıyor
Gareth Bale

La Liga takımlarından Real Madrid’de forma giyen Gareth Bale, sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılacak.

Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti de ayrılığı doğrularken, “Bale, mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıyı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle çok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor” dedi.

  • 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Real Madrid forması ile 255 maça çıkarken, 106 gol atıp 67 de asist yaptı.
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