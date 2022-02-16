Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor

La Liga takımlarından Real Madrid’de forma giyen Gareth Bale, sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılacak.

Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti de ayrılığı doğrularken, “Bale, mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıyı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle çok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor” dedi.

32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Real Madrid forması ile 255 maça çıkarken, 106 gol atıp 67 de asist yaptı.