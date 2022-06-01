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Gareth Bale Real'e veda etti

İspanya ekibi Real Madrid ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Gareth Bale Reale veda etti
Bale, bu sezon sezon La Liga'da sadece 5 maça çıktı.

Sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımında birlikte çalıştığı yönetim, teknik ekip, personel ve oyuncular ile taraftarlara teşekkür eden 32 yaşındaki Bale, "Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. Geriye dönüp baktığımda hayallerim ve daha fazlasının gerçekleştiğini dürüstçe söyleyebilirim. Bu kulüpte başardıklarımız, asla unutmayacağım inanılmaz birer tecrübeydi. Kulüp ve futbol tarihinde sonsuza dek hatırlanacak bazı anlara birlikte imza attık. Benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üçer UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.

Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.

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