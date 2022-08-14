Gaziantep 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da karşılaştığı başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü, 47. dakikada Ertuğrul ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltirken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar:
16. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Markovic topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Maxim sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
45+2. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Figueiredo ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Djilobodji kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
47. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Maxim ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Ertuğrul Ersoy kafayı vurdu. Top kaleci Bahadır Han'ın sağında ağlara gitti: 1-0.
81. dakikada Gaziantep FK’da Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayından gönderdiği pasın ardından ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou, yerden seken topa kale sahası içi sağ çaprazından sağ ayağının dışıyla dokundu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. Fakat 'VAR' incelemesinin ardından gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.