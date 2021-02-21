Gaziantep-Antalyaspor maçında tartışma çıkartan karar: VAR uyarmaya gerek duymadı

Gaziantep-Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısında hakem Arda Kardeşler'in ev sahibi ekibin futbolcusu Jefferson'a çıkarttığı sarı kart tartışma çıkardı. Bunun sebebi pozisyondaki tercihin kırmızı kart olması gerektiğiydi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, pozisyonun ardından maçın hakemlerin yoğun bir tepki gösterdi. VAR'dan pozisyonun izlenmesini bekleyen futbolcular mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in bunu tercih etmemesi sonrasında şaşkına döndü. Kardeşler, VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan bu pozisyon için uyarı almadı.
Gaziantep-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.