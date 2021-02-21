Spor Gaziantep-Antalyaspor maçında tartışma çıkartan karar VAR uyarmaya gerek duymadı
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Gaziantep-Antalyaspor maçında tartışma çıkartan karar: VAR uyarmaya gerek duymadı

Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin futbolcusu Amilton, kendisine yapılan sert hareket sonrasında yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcuların kırmızı kart beklediği pozisyonda sarı kart çıkınca teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi çılgına döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Gaziantep-Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısında hakem Arda Kardeşler'in ev sahibi ekibin futbolcusu Jefferson'a çıkarttığı sarı kart tartışma çıkardı. Bunun sebebi pozisyondaki tercihin kırmızı kart olması gerektiğiydi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, pozisyonun ardından maçın hakemlerin yoğun bir tepki gösterdi. VAR'dan pozisyonun izlenmesini bekleyen futbolcular mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in bunu tercih etmemesi sonrasında şaşkına döndü. Kardeşler, VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan bu pozisyon için uyarı almadı.

Gaziantep-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
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