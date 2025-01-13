Gaziantep FK evinde bir başka

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Antalyaspor'u ise 2-0 yendi.