Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

15:242/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan, top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




#Gaziantep FK
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat kadrodan çıkarıldı! Yeni kadın başrol kim olacak?