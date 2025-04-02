Gaziantep FK Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan, top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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