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Spor

Gaziantep FK Juventuslu Lungoyi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

13:49 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Christopher Lungoyi
Christopher Lungoyi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.


Lungoyi'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Christopher Lungoyi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.



24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 27 maça çıkarken 4 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.






#Gaziantep FK
#Christopher Lungoyi
#Transfer
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