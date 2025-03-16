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Gaziantep FK kendine geldi

Gaziantep FK kendine geldi

12:3216/03/2025, Pazar
AA
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Takımın gol yükünü Okereke çekiyor.
Takımın gol yükünü Okereke çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 Gaziantep FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 evinde Galatasaray'a ise 1-0 yenilerek kötü bir gidişat çizdi. Bu karşılaşmanın ardından evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, diğer hafta deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilerek istikrarsız görüntü çizmeye devam etti. Ligin 26. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep ekibi, dün evinde Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini almış oldu.


Ligde topladığı 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez sarstı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.



Evinde en az gol yiyen takım

İç saha performansıyla göz dolduran Gaziantep FK, ligin sahasında en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.


Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 14 karşılaşmada rakiplerine sadece 7 gol sevinci yaşatan kırmızı-siyahlı ekip, 19 kez rakip fileleri havalandırdı.




Okereke gol sayısını 8'e yükseltti

Kayserispor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.


Ligde son 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.



#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Kayserispor

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