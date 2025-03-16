Gaziantep FK kendine geldi

Ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 evinde Galatasaray'a ise 1-0 yenilerek kötü bir gidişat çizdi. Bu karşılaşmanın ardından evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, diğer hafta deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilerek istikrarsız görüntü çizmeye devam etti. Ligin 26. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep ekibi, dün evinde Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini almış oldu.