Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor

Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep temsilcisi, maçı 2-0 kaybetti.

Ligin 26. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrıldı ve evindeki yenilmezlik serisi son buldu.

Bu maçtan 3 gün sonra, ligin 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Yeni Malatyaspor ile 0-0 kalan Güneydoğu temsilcisi, ligin 27. haftasında ise İzmir ekibi Altay'a 3-2 yenildi.

Gaziantep FK, son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi.

Zorlu viraja giriyor

Gaziantep ekibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile 3 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

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Ligin 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele edecek.

SPOR Erol Bulut: Maçı Altay'a hediye ettik



