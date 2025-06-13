Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi

Toplantıda faaliyet raporları okunması, yönetimin mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde Memik Yılmaz, ikinci kez göreve geldi.

Başkan Yılmaz, kendisine güvenip yeniden göreve getirenlere teşekkür etti.

Seçimin tek listeyle yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

Teknik direktör konusuna yerli ve yabancı isimlerle görüştüklerine değinen Yılmaz, "Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.