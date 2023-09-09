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Spor

Gaziantep FK'dan 2 transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita ve Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaştı.

18:07 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Florin Nita - Junior Morais

Florin Nita - Junior Morais

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita ve Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaştı.


Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sparta Prag forması giyen kaleci Florin Nita ile son olarak Romanya'nın Rapid 1923 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşılmaya varıldığı belirtildi.


Florin Nita'nın kariyerinde, Chiajna, Steaua Bükreş ve Sparta Prag kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 313 müsabakaya çıkan Nita'nın 112 karşılaşmada kalesini gole kapattığı, 19 kez de Romanya Milli Takımı'nda forma giydiği belirtildi.


Junior Morais'in 2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı ekipte forma giydiği hatırlatılarak, "Morais'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





#Gaziantep FK
#Florin Nita
#Junior Morais
#transfer
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