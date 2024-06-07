Gaziantep'te 13 isim boşa çıktı

Ligde 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamlayan ve inişli çıkışlı grafiğiyle taraftarını üzen Gaziantep ekibi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak ligde kalmayı başardı.

Gaziantep FK'de 5'i kiralık 13 futbolcusunun sözleşme süreleri dolarken bu isimlerin arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.

Gaziantep FK'ye 2019'da 3 yıllığına imza atan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin kontratı 27 Mayıs 2021'de bu sezon sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantep ekibinin formasını 5 sezon giyen Djilobodji, kırmızı siyahlı takıma kaptanlık da yapıyordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle Djilobodji'nin bonservisi, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

İngiltere ekibi Chelsea'de bir dönem oynayan Djilobodji, Senegal Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.