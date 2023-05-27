Gbamin idmanı tamamlayamadı

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da bu müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.