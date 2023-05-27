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Spor

Gbamin idmanı tamamlayamadı

Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor’da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin de sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

15:10 . 27/05/2023 Cumartesi
DHA
Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren Gbamin, idmanı yarıda kesti.

Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren Gbamin, idmanı yarıda kesti.

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da bu müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.


Üç eksik

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.


Gbamin idmanı yarıda bıraktı

Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti.


Bordo mavililer, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.






#Trabzonspor
#Gbamin
#Giresunspor
31 dakika önce
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