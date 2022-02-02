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Gedson Fernandes formayı giydi ilk pozunu verdi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Türkiye'ye gelirken Çaykur Rizespor forması giydi. Öte yandan siyah beyazlı kulüp, Gedson Fernandes transferini KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes formayı giydi ilk pozunu verdi
Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyecek.

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar Portekizli futbolcuyu bu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdi.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü, Gedson Fernandes'in özel uçakla Türkiye'ye getiriyor. Karadeniz ekibinin yetkilileri genç futbolcunun uçaktaki fotoğraflarını basına servis etti.

  • Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Gedson Fernandes, sarı kırmızılı kulübün transfer kararı sonrasında Beşiktaş ile anlaşmış ve bu anlaşma çerçevesinde sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a gitmeyi kabul etmişti.
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