Gedson Fernandes formayı giydi ilk pozunu verdi

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar Portekizli futbolcuyu bu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdi.
Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü, Gedson Fernandes'in özel uçakla Türkiye'ye getiriyor. Karadeniz ekibinin yetkilileri genç futbolcunun uçaktaki fotoğraflarını basına servis etti.
- Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Gedson Fernandes, sarı kırmızılı kulübün transfer kararı sonrasında Beşiktaş ile anlaşmış ve bu anlaşma çerçevesinde sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a gitmeyi kabul etmişti.
☕Gedson Fernandes, uçakta çay yudumluyor. pic.twitter.com/1pNJjTVKIP
☕Gedson Fernandes, uçakta çay yudumluyor. pic.twitter.com/1pNJjTVKIP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 2, 2022