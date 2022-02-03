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Gedson Fernandes transferinde Benfica'nın satış hakkı mı var?

Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini aldığı Gedson Fernandes transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Gedson Fernandes'in satışından yüzde 50 pay elde edecek olan Benfica kulübünün oyuncuya 10 milyon euro ve üzerinde teklif gelmesi halinde çıkış hakkı tanıdığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes transferinde Benficanın satış hakkı mı var?
Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayacak olan Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda ise Beşiktaş forması giyecek. Ancak bu transferle ilgili merak edilen detaylardan bir tanesi de futbolcunun satış önceliği hakkı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisi için 6 milyon euro bedel ödeyecek. Portekizli futbolcunun ilerleyen süreçte başka bir takıma gitmesi halinde satıştan yüzde 50 pay Benfica'ya verilecek. Bu da aslında Benfica'nın oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulundurması anlamına geliyor. Tam bu noktada Benfica kulübünün Galatasaray'dan istediği 10 milyon euroluk çıkış hakkı maddesi devreye giriyor. Sarı kırmızılı kulüple Benfica arasında yaşanan anlaşmazlığın sebebi olan bu maddenin Beşiktaş'ın Portekiz ekibiyle yaptığı pazarlık içerisinde de yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Benfica ve Beşiktaş'tan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Beşiktaş'ın KAP'a yapacağı detaylı mali bilgilendirmede konuyla ilgili belirsizliğin son bulabileceği aktarıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan '10 milyon euro' çıkışı

  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından çıktığı yayında Portekizli futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı mesajlar vermişti. Burak Elmas, oyuncu için Benfica'nın 1 milyon euro kiralama bedeli, 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 10 milyon Euro da çıkış hakkı tanıdığını duyurmuştu.

Başkan Burak Elmas'tan Galatasaraylıları kızdıran açıklama: Gedson'u isteseydik alırdık
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Başkan Burak Elmas'tan Galatasaraylıları kızdıran açıklama: Gedson'u isteseydik alırdık
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas çok eleştirildiği Gedson transferiyle ilgili, '22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok.' ifadelerini kullandı.
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