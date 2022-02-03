Gedson Fernandes transferinde Benfica'nın satış hakkı mı var?

Sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayacak olan Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda ise Beşiktaş forması giyecek. Ancak bu transferle ilgili merak edilen detaylardan bir tanesi de futbolcunun satış önceliği hakkı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisi için 6 milyon euro bedel ödeyecek. Portekizli futbolcunun ilerleyen süreçte başka bir takıma gitmesi halinde satıştan yüzde 50 pay Benfica'ya verilecek. Bu da aslında Benfica'nın oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulundurması anlamına geliyor. Tam bu noktada Benfica kulübünün Galatasaray'dan istediği 10 milyon euroluk çıkış hakkı maddesi devreye giriyor. Sarı kırmızılı kulüple Benfica arasında yaşanan anlaşmazlığın sebebi olan bu maddenin Beşiktaş'ın Portekiz ekibiyle yaptığı pazarlık içerisinde de yer aldığı belirtildi.

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Konuyla ilgili Benfica ve Beşiktaş'tan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Beşiktaş'ın KAP'a yapacağı detaylı mali bilgilendirmede konuyla ilgili belirsizliğin son bulabileceği aktarıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan '10 milyon euro' çıkışı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından çıktığı yayında Portekizli futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı mesajlar vermişti. Burak Elmas, oyuncu için Benfica'nın 1 milyon euro kiralama bedeli, 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 10 milyon Euro da çıkış hakkı tanıdığını duyurmuştu.