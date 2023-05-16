Gedson için 20 milyon euro

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlan yapılırken, kadrodaki oyunculara gelecek teklifler de rakamlara göre değerlendirmeye alınacak.





Siyah-beyazlı takımda, piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak Gedson Fernandes görünüyor. Geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kadroya katılan Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon euro ödenmişti. Teknik direktör Valerien Ismael döneminde yedek kulübesine hapsolan, Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte ise adeta kendini bulan ve dinamizmiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun talipleri artıyor. Avrupa piyasasında büyük kulüplerin radarında olan Gedson için çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. İtalyan basınına göre; Lazio, Beşiktaş'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Hollanda basını ise Gedson'u Ajax'a hedef olarak gösterdi.





Yarısı Benfica'ya





İtalyan basınına göre Lazio, Beşiktaş yönetiminin Portekizli futbolcu için istediği 20 milyon euroyu ödemeye hazır. Siyah-beyazlılar, yarısına 6 milyon euro ödedikleri oyuncudan para kazanabilmesi için yüksek bir bonservisle satması gerekiyor. Çünkü satışın gerçekleşmesi halinde bu paranın 10 milyon eurosu Benfica'nın kasasına girecek. Oyuncunun haklarının yüzde 50'si, Portekiz ekibinde bulunuyor.





Hollanda basınında ise orta sahaya oyuncu arayan Ajax için Gedson'un ideal isim olduğu belirtildi.





Portekizli oyuncunun durumu Güneş'in yaklaşımına göre de değişecek. Gedson'un Avrupa'ya dönmek istemesi ayrılığında etken olabilir ancak yine tecrübeli teknik adamın oyun planında önemli yer tuttuğu için kalma ihtimali de bulunurken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.















