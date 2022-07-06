Gedson: "Şampiyonluk istiyorum"

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes, transfer süreciyle ilgili soruları yanıtladı.
TRT Spor'a konuşan Portekizli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldim"
- "Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim. Şu an diyebileceğim en net şey, şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve bundan dolayı çok mutluyum. Her futbolcu, ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş da tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri."
Beşiktaş'ı seçme nedeni
- "Teklif ilk geldiği zaman Beşiktaş'ın ileriki yıllardaki projesine dair heyecanlandım ve burada başarılı olacağımı düşündüm. Bu kararı, daha iyi bir futbolcu olacağımı düşünerek verdim."
- "Rize'de olduğum dönemden çok keyif aldım. Kulüp beni çok pozitif bir şekilde karşıladı. Hak etmediğimiz bir şekilde lige veda ettik. Rize şehri alt ligde olmayı hak etmiyor. Onlar her zaman Süper Lig'i hak ediyor."
- "Valerien Ismael bize çok şey katacak. Hocamız bizden ne isterse, onu yapmalıyız. Sezon başladığında da ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Futbolcular olarak sistemlere uyum sağlamak zorundayız, en iyisini yapmak durumundayız."
"Şampiyonluk istiyorum"
- "Zor bir lig olacak, birçok takım iyi transferler yaptı. Sezon sonunda Beşiktaş'la şampiyon olmak istiyorum."
🎨 Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L
🎨 Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 23, 2022