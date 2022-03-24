Gedson'dan Ronaldo tepkisi: Futboldan anlamıyorlar

Beşiktaş'ın kadrosuna katarak sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes, bugün oynanacak olan Portekiz-Türkiye maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Milli Takımı’nı takip ettiğini söyleyen Portekizli oyuncu, “Hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde büyük sürprizler yapabilen bir takım. Birçok maçı son dakikada çevirdiği oluyor. Kesin yeneceğini düşündüğünüz maçlarda bazen yenilebiliyor. Çok iyi takımda oynayan oyuncular var. Bir birliktelikle yakalandı. Buraya kadar getirdiler. Ben çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur” ifadelerini kullandı.

"Portekiz bu maçın favorisi"

Futbolun öngörülemez bir spor dalı olduğunu ifade eden Fernandes, “Favoriler her zaman kazanmıyorlar. Zaten bu maçta favorinin ilan edilmesi, favori için iyi bir şey değil. Evet, Portekiz bu maçın favorisi bunu herkes biliyor ama futbolun bu kadar sevilmesinin sebebi her zaman favorilerin kazanamaması. Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağı düşündüğüm çok iyi bir maç olacak” dedi.

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"Bitti demeden bitmeyen bir takım"

Portekiz Milli Takımı hakkında konuşan başarılı oyuncu Gedson Fernandes, “Portekiz Milli Takımı'nı zaten dünyadaki herkes biliyor. Çok iyi oyuncuları var, milli takımdan çok ünlü oyuncular çıkmıştır. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen, bitti demeden bitmeyen bir takım. Kötü gittiğini düşündüğünüz zaman bir anda maçı çevirebilecek kuvvette çok iyi oyuncuları olan bir takım. Böyle bir takım olduğu için de ben her zaman olumlu şeyler söylüyorum. Portekiz Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Ronaldo gerçek bir efsane"

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında olumsuz yorum yapanlar hakkında da konuşan Fernandes, “Futboldan çok anladıklarını söyleyemem. Gerçekten efsane bir isim. Portekiz Milli Takımı için ne ifade ettiğini, neler yaptığını herkes çok iyi biliyor. Olumsuz yorum yapan insanlar belki de istatistiklere bakıyor, takıma nasıl bir katkı verdiğine çok bakmıyorlardır. Çok değerli bir oyuncu ve her maçta da bize çok katkı vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla 115 golü bulunuyor.

"Milli takıma tekrar dönmek istiyorum"

Portekiz Milli Takımı’na yeniden dönmek istediğini dile getiren Fernandes, “Her Portekizli oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nda görev almak ister. Ben de daha önce görev aldım. Tekrar dönmek istiyorum. Tabii bunu sadece söylemek yeterli değil, çok çalışmam lazım. Oynadığım oyunlarda orayı hak ettiğimi göstermem lazım. Çok istiyorum, umarım ilerde tekrar A Milli Takım formasını giyerim” dedi.