Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Samed Onur milli takım tercihini açıkladı

Samed Onur, yaptığı açıklamada, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anımsattı. 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu, hedefinin önce Ümit Milli Takıma, ardından da A Milli Takım'a seçilmek olduğunu belirtti.

Genç orta saha oyuncusu, Almanya alt yaş kategorisi milli takımından da davet aldığını aktararak, "Almanya'dan da teklif aldım. Orada büyüdüm, bütün altyapı eğitimimi orada aldım. Onlara her şey için çok teşekkür ediyorum. Ama anne ve babam burada büyüdü. Burası benim vatanım, Türkiye için oynamak çok büyük gurur." ifadelerini kullandı.

"Almanya'da altyapı eğitimi çok iyi"

REKLAM

"Fortuna Düsseldorf'ta futbola başladım. 2,5 sene orada oynadım. 10 yaşında Bayer Leverkusen'e gittim. Leverkusen'de 9. seneme giriyorum. Orada çok mutluyum. Hep arkamdalar ve beni destekliyorlar. Almanya'da altyapı eğitimi çok iyi. Sadece futbola bakmıyorlar, okuldaki durumuna da bakıyorlar. Her şeyi bir arada geliştirmek istiyorlar. Teknik ve taktik sıkı çalışmalar yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. A Takım ile Allah'a şükür ilk maçıma çıktım. Avrupa Ligi'nde ilk maçımı oynadım. 19 Yaş Altı'nda maalesef lig ertelendi, ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Ama A Takım'da hep antrenmana çıkıyorum, 19 Yaş Altı'nda oynuyorum, zaman zaman da A Takım'da kadroya giriyorum."

"Örnek aldığım isim Mesut Özil"

"8 ve 10 numarada oynuyorum. Takım arkadaşlarımı desteklemek, güzel paslar atmak ve gol atmak için hep savaşıyorum. Bu tabii ki çok önemli ama öncelikle takım olarak düşünerek, takıma çok katkı vermek istiyorum. Savunmada da katkıda bulunmak istiyorum, sırf önde durup, goller, paslar atıp değil, arkaya koşarak da takımıma yardımcı olmak istiyorum."

Genç futbolcu, örnek aldığı isimle ilgili olarak ise, "Örnek aldığım isim Mesut Özil tabii ki. O da Almanya'dan gitti ve çok büyük bir kariyer yaptı. Oyun olarak değil ama futbol duruşundan Cristiano Ronaldo da diyebilirim. Hep çok çalışıyor, diğer takım arkadaşlarından daha fazlasını yapıyor. Futbol sahasının dışında da kendisine bakıyor. Tabii ki onun gibi olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.