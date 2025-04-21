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Geleneksel Okçuluk Müsabakaları tamamlandı

Geleneksel Okçuluk Müsabakaları tamamlandı

13:5421/04/2025, Pazartesi
IHA
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Geleneksel Okçuluk Müsabakaları tamamlandı
Geleneksel Okçuluk Müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında gerçekleştirildi. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalara çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

İl Müdürü Kasapoğlu, okçuluğun fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişime de katkı sağladığını belirterek, "Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem spora yönelmesini hem de kendilerini geliştirmesini sağlıyor" dedi.

#Geleneksel
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