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Genç masa tenisçiler Bosna Hersek'teki turnuvada 2 madalya kazandı

Genç masa tenisçiler Bosna Hersek'teki turnuvada 2 madalya kazandı

12:2528/04/2025, Pazartesi
AA
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Sporcularımız Bosna Hersek'te iki bronz madalya kazandı.
Sporcularımız Bosna Hersek'te iki bronz madalya kazandı.

Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağına katılan milli sporculardan Nil Başaran, 15 yaş altı kızlar, Ela Su Yönter de 13 yaş altı kızlarda bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Nil, yarı finalde Hint Ankolika Chakraborty'ye 3-0 yenilerek 3'üncülüğü elde etti.


Ela Su ise İsviçre'den Enya Hu ile karşılaştığı 13 yaş altı kızlar yarı final maçını 3-1 kaybederek bronz madalya aldı.

#Bosna Hersek
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