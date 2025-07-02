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Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

15:072/07/2025, Çarşamba
AA
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Takım Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalıştı.
Takım Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.


Başkent kulübünün açıklamasına göre yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sabah saatlerinde antrenman yaptı.


Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi.


Başkent ekibinin oyuncuları, antrenmanı dayanıklılık koşusuyla tamamladı.







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