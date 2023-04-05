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Spor

Gençlerbirliği’nde Sinan Kaloğlu dönemi başladı

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
13:33 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği'nde göreve başladı.

Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği'nde göreve başladı.

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaştıklarını duyurdu.


Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.


Daha önce Altay'ın başında 30 maça çıkan Sinan Kaloğlu, 0.9 puan ortalaması yakalamıştı. 41 yaşındaki hoca bu süreçte, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet almıştı. Gençlerbirliği ise şu anda 1. Lig'de 17. sırada yer alıyor. 21 puanı bulunan Ankara ekibinin, 5 galibiyeti ve 6 beraberliği var. Aynı zamanda Gençlerbirliği sahadan 17 defa da mağlup ayrıldı.


#Gençlerbirliği
#1. lig
#Sinan Kaloğlu
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