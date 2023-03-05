Gençlerbirliği'nden depremzedelere davet

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Ülke olarak büyük felaketi yaşadık. Felaket sonrası; sevdiklerimizi, yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşarken; depremden etkilenen vatandaşlarımızın zorlu koşullarda verdiği yaşam mücadelesiyle hüzünlendik. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren, gücümüz yettiği ölçüde, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını maddi ve manevi olarak elbirliğiyle sarmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, depremzede vatandaşlarımızın sosyal hayata yeniden uyum sağlayabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Depremden etkilenen 11 şehrimizden Ankara’ya gelen bütün futbolseverleri Gençlerbirliği bayrakları ile Eryaman Stadyumu’nda buluşmaya davet ediyoruz. Kalan iç saha maçlarımızda takımımızı desteklemek isteyen bütün depremzede vatandaşlarımızın Eryaman Stadyumu önünde bulunan Passolig gişelerine kimlikleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir. Kombine biletler kendilerine ücretsiz olarak temin edilecektir. 11 farklı şehirden başkentimize gelen ve hayata sarılarak, yaşama yeniden tutunmaya çalışan tüm kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonuna vesile olmak, Gençlerbirliği camiası için önem arz etmektedir. Bu vesileyle bütün Ankaralıları da depremzede vatandaşlarımız ile birlikte Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği’ni zorlu mücadelesinde yalnız bırakmamaya çağırıyoruz. Savaş Çolakoğlu Gençlerbirliği Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.