Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Selçuık, şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim."Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Çok şükür, genel durumum iyi.Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020 Bakan Soylu: 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama delikanlılık dayanmıyorVideo: Bakan Soylu'dan samimi koronavirüs açıklaması: Kimse kendisine çok güvenmesin. Beni yere serdi Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yokSoylu ve Kalın’ın testleri pozitif

Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.”