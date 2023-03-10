Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki kulüplere destek

Barınma ihtiyacı oluşan sporcuların Olimpik Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri, Kamp Eğitim Merkezleri ve yurtlarda misafir edildiğini, sporcuların hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Kasapoğlu, "Depremden etkilenen sporcularımızın spor yaşantılarına kesintisiz olarak devam edebilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz sezonun sonuna kadar istedikleri kulübe geçici transfer yapma hakkı verildi. Federasyonlar tarafından sporcularımıza yeni kulüp bulmaları imkanı da getirildi. Deprem bölgesinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde kayıtlı depremzede sporcuların diğer illerdeki merkezlerimizde sportif faaliyetlerine devam etmesi sağlandı. Depremzede sporcularımız ve antrenörlerimizin teknik ve sportif malzeme ihtiyaçları bakanlığımız, federasyonlarımız ve il müdürlüklerimiz aracılığıyla karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.