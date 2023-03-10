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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki kulüplere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenöre ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlandığını açıkladı.

15:55 . 10/03/2023 Cuma
AA
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenörle iletişime geçilerek ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlandığı ifade edildi.


Sporcuların hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, müsabakalardan çekilmek zorunda kalan spor kulüplerinin önümüzdeki sezon faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.


Barınma ihtiyacı oluşan sporcuların Olimpik Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri, Kamp Eğitim Merkezleri ve yurtlarda misafir edildiğini, sporcuların hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Kasapoğlu, "Depremden etkilenen sporcularımızın spor yaşantılarına kesintisiz olarak devam edebilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz sezonun sonuna kadar istedikleri kulübe geçici transfer yapma hakkı verildi. Federasyonlar tarafından sporcularımıza yeni kulüp bulmaları imkanı da getirildi. Deprem bölgesinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde kayıtlı depremzede sporcuların diğer illerdeki merkezlerimizde sportif faaliyetlerine devam etmesi sağlandı. Depremzede sporcularımız ve antrenörlerimizin teknik ve sportif malzeme ihtiyaçları bakanlığımız, federasyonlarımız ve il müdürlüklerimiz aracılığıyla karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.


Olimpik ve paralimpik sporcu havuzunda bulunan 38 sporcu ve ailelerinin Olimpik Hazırlık Merkezlerine yerleştirildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, psikolog ve fizyoterapistler tarafından TOHM ve SEM sporcularına psiko-sosyal destek verdiklerini kaydetti.​​​​​​​








#Gençlik ve Spor Bakanığı
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki kulüplere destek
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