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Spor Genk, Samattayı açıkladı
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Genk, Samatta'yı açıkladı

Paul Onuachu'yu satabileceklerini belirten Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde, golcü oyuncu yerine Samatta'yı transfer edebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genk, Samattayı açıkladı
Samatta'nın bonservisi Aston Villa'da bulunuyor.

Fenerbahçe’nin zorunlu satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra satmak istediği Mbwana Samatta için Genk’ten açıklama geldi. Belçika ekibinin futbol direktörü Dimitri De Conde, 37 maçta attığı 32 golle dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu’yu satabileceklerini söyledi.

"Samatta listemizde yer alıyor"

De Conde, “Mümkün olduğunca kadromuzu korumak istiyoruz. Ancak iyi bir teklif gelirse Onuachu’yu satarız. Yerini doldurmak için belirlediğimiz listede Samatta da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Genk, Nijeryalı Onuachu’nun bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Belçika ekibi, Samatta için kesenin ağzını açabilir. De Conde’nin, “Genk’te görmeye alıştığınızın dışında bir transfer yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

  • Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

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