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Geri dönüş Bakü'de

EURO 2020’nin açılış maçında İtalya’ya farklı yenilerek hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz Azerbaycan’da oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına odaklandı. Teknik direktör Şenol Güneş moralleri bozulan oyuncularından 2 kritik maça konsantre olmalarını istedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Geri dönüş Baküde
Şenol Güneş

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında turnuvanın favorilerinden İtalya’ya 3-0 yenilen A Milli Takım’da moraller bozuk. Teknik direktör Şenol Güneş, bu şok mağlubiyetin etkilerini gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye, A Grubu’nda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak Galler ve İsviçre maçlarından en az 4 puan alarak gruptan çıkmak amacında. Milli takım kafilesinde ağızları bıçak açmazken, tecrübeli teknik adam, oyuncularının Bakü’de oynanacak Galler ve İsviçre maçlarına odaklanmaları için çaba göstermeye başladı.

İtalya karşısında kendisine çarpan topun gol olması ile adeta yıkılan Merih Demiral için seferberlik ilan edildi. Arkadaşlarının teselli etmek için büyük çaba gösterdiği genç stoper ile görüşen Şenol Güneş’in de Merih’e, İtalya maçını unutması gerektiğini ve gelecek maçlara konsantre olmasını istediği öğrenildi. Kampta bireysel ve gruplar halinde yapılan toplantılarda da İtalya maçının etkisinden çıkmak için çaba gösterildiği öğrenildi.

A Milli Takım'ın İtalya maçındaki 11'i
A Milli Takım'ın İtalya maçındaki 11'i

Hedef en az 4 puan kazanmak

Roma’da yapılan açılış maçında mağlup olarak psikolojik olarak olumsuz etkilenen A Milli Takım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarında geri dönüş hedefliyor. Seyirci avantajı ile Bakü’de oynayacağı maçlarda en azından 4 puan alarak gruptan çıkmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Galler maçına kadar gerek fiziksel, gerekse de psikolojik olarak tam anlamı ile hazır olmaya çalışacak. İtalya maçını unutmak ve Bakü’de oynanacak karşılaşmalara odaklanmak zorunda olduklarını belirten Şenol Güneş, oyuncularını da bu doğrultuda motive etmeye çalışıyor.

A Milliler Azerbaycan'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Roma’dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na ulaştı. Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Türk Milli Takımı, 16 Haziran’da Galler, 20 Haziran’da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.

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